Шольц считает, что заморозка конфликта на Украине не принесет мира

Как отметил канцлер ФРГ, мир не должен противоречить принципам Устава ООН

БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Мир на Украине не последует за простой заморозкой конфликта, он должен основываться на Уставе ООН. Такое мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в четверг в Бундестаге.

"Простая заморозка конфликта не принесет мира", - сказал глава кабмина ФРГ. Мир не должен противоречить принципам Устава ООН, добавил Шольц. По его словам, он дал это понять китайской стороне в ходе недавних межправительственных консультаций.

"Я призвал Китай использовать в соответствии с этим свое влияние [на Россию]", - добавил канцлер.