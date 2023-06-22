22 июня, 08:17

Шольц считает военную поддержку Киева приоритетнее дискуссий о вступлении в НАТО

Канцлер ФРГ заверил Украину в долгосрочной помощи

БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Вопрос стремления Украины в НАТО следует "рассматривать трезво", в текущий момент нужно сосредоточиться на ее военных потребностях. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в четверг в Бундестаге.

Он в очередной раз заверил Киев в долгосрочной поддержке. "Одновременно с этим мы должны трезво смотреть на текущую обстановку. Украинское правительство само констатировало, что вступление в НАТО не принимается в расчет, пока Россия ведет войну. Поэтому я выступаю за то, чтобы мы в Вильнюсе концентрировались на том, что имеет приоритет сейчас - на фактическом укреплении боевой силы Украины", - заявил Шольц.

В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите Североатлантического альянса, который пройдет в Вильнюсе в июле, планируется подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок киевским властям. 

Теги:
УкраинаГерманияШольц, Олаф
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