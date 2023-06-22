США и Индия открывают новые консульства

По словам представителя американской администрации высокого ранга, стороны также заключают крупные договоренности в сфере военно-технического сотрудничества

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Индия приняли решение увеличить число консульских учреждений на территории друг друга. Об этом сообщила представитель американской администрации высокого ранга, выступая в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен государственному визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в США.

"И, наконец, я бы хотела сказать о том факте, что США намерены открыть новые консульства в Бангалоре и Ахмедабаде. Аналогичным образом Индия приветствует открытие в 2023 году своего консульства в Сиэтле, а также объявит затем о [других новых] своих консульствах в Соединенных Штатах", - заявила американский чиновник.

Кроме того, согласно изложенной представителем администрации информации, США упростят порядок продления определенных категорий американских рабочих въездных виз для индийских граждан. Эту программу впоследствии намечается расширить и на другие категории виз для индийцев, отметила ведущая брифинга.

В связи с этим она также упомянула о том, что в минувшем году США выдали гражданам Индии 125 тыс. студенческих виз. Речь идет о рекордно высоком показателе, пояснила представитель американского правительства. Она подчеркнула, что дело идет к тому, что вскоре среди обучающихся в США иностранных студентов больше всего будет индийцев.

Военно-техническое сотрудничество

По словам представителя администрации, Соединенные Штаты и Индия заключают крупные договоренности в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), касающиеся производства авиадвигателей, беспилотников и ремонта американских кораблей.

По ее словам, предстоящие американо-индийские переговоры на высшем уровне позволят выйти на ряд "крупных итогов" в области ВТС. "Первый - это беспрецедентное совместное производство [турбореактивных] двигателей GE-414. США и Индия приветствуют поворотное предложение General Electric совместно производить реактивные двигатели F-414 в Индии. Меморандум о взаимопонимании между GE и Hindustan Aeronautics Limited, а также соглашение об экспортной лицензии переданы для уведомления Конгресса [США]", - сказала американский чиновник, признав, что стороны еще не определили, когда именно начнется совместный выпуск продукции.

Согласно изложенной ею информации, второе соглашение предусматривает "обслуживание и даже крупный ремонт [кораблей ВМС США в Индии] на индийских верфях". Одна договоренность на этот счет уже вступает в действие, еще три дорабатываются, уточнила представитель исполнительной ветви власти США.

Кроме того, отметила она, в рамках переговоров Моди и президента США Джо Байдена должно быть объявлено о решении Нью-Дели купить у Вашингтона американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) морской разведки MQ-9B SeaGuardian. "Что касается [беспилотников] SeaGuardian, то да, думаю, об этом будет объявлено лидерами. Что Индия берет обязательство по приобретению ударных беспилотников MQ-9B", - заявила ведущая брифинга. По ее оценке, эта сделка "существенно расширит" разведывательный потенциал Индии.

Как ранее передавало информационное агентство Reuters, стороны первоначально рассматривали возможность купли-продажи 30 БПЛА MQ-9B SeaGuardian. Затем, однако, их число было сокращено до 24, а еще позже - до 18. Однако ни одно из этих чисел не являлось окончательным. Сумма сделки, реализация которой рассчитана на несколько лет, может составить $2-3 млрд. Отмечалось также, что Индия настаивала на локализации производства части компонентов MQ-9B SeaGuardian.