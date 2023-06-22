США заявили, что хотят придать "космическую скорость" развитию сотрудничества с Индией

В Вашингтоне подчеркнули, что поддерживают становление Индии как великой державы, "которой будет отводиться центральная роль в обеспечении интересов США и партнеров в ближайшие десятилетия"

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотят придать "космическую скорость" развитию сотрудничества с Индией, в которой Вашингтон видит важнейшего стратегического партнера на ближайшие десятилетия. Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга, выступая в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен государственному визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в США.

"Индия будет важнейшим стратегическим партнером Соединенных Штатов в ближайшие десятилетия", - сказал он, отметив "растущее стремление Индии играть все более активную роль на международной арене, в том числе в рамках Индо-Тихоокеанского [Четырехстороннего диалога по безопасности] Quad (Австралия, Индия, США и Япония - прим. ТАСС)", и в статусе сильной морской демократической страны защищать "свободный, открытый и основанный на праве мировой порядок".

"Мы стремимся к космической скорости и поддерживаем становление Индии как великой державы, которой будет отводиться центральная роль в обеспечении интересов США и наших партнеров в ближайшие десятилетия", - подчеркнул представитель администрации. Он добавил, что Вашингтон считает Нью-Дели крайне значимым партнером в некоторых областях, включая искусственный интеллект, квантовые вычисления, полупроводники, противодействие климатическому кризису, глобальное здравоохранение, энергетическую и продовольственную безопасность.

Научно-техническое сотрудничество

Как сообщил чиновник, США наращивают научно-техническое сотрудничество с Индией, включая сферу полупроводников, стремясь диверсифицировать цепочки поставок.

"Американские компании сотрудничают с Индией в вопросе создания полупроводниковой экосистемы, способствующей диверсификации цепочек поставок", - сказал он, напомнив о планах американской корпорации Micron Technology построить в Индии завод по производству корпусов для микросхем. О заинтересованности в сотрудничестве с Нью-Дели в данной сфере также выступили американские фирмы Applied Materials и Lam Research.

Как отметил представитель администрации, Вашингтон одобряет подключение Нью-Дели к взаимодействию в области полезных ископаемых, которое "под руководством Госдепартамента США укрепляет цепочки поставок критически важных минералов и гарантирует обеспечение наших рынков важнейшими минеральными ресурсами, необходимыми для стратегических технологий в сферах климата и экономики". "Консорциум квантового экономического развития США принимает в свои ряды квантовые университеты и организации Индии. Я бы также хотел отметить, что в области передовых телекоммуникаций мы совместно работаем над технологиями 5G и 6G, включая системы Open RAN", - добавил чиновник.

По его словам, Национальный институт онкологии США выделяет два гранта на совместные разработки в области применения искусственного интеллекта при лечении онкологических заболеваний. Президент США Джо Байден и Моди намерены обсудить идею создания двусторонней платформы, призванной придать импульс "сотрудничеству в сфере зеленого водорода, морской и береговой ветроэнергетики и других развивающихся технологий", сказал чиновник.

Миссия на МКС

Власти Соединенных Штатов и Индии договорились о проведении совместного полета к Международной космической станции (МКС) в следующем году, сообщил представитель американской администрации.

"НАСА (Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства - прим. ТАСС) и Индийская организация космических исследований (ISRO) разрабатывают в этом году стратегические рамки сотрудничества в области пилотируемых космических полетов. Кроме того, НАСА и ISRO договорились о совместной миссии на МКС в 2024 году", - отметил чиновник. Помимо этого, продолжил представитель американской администрации, Индия присоединится к предложениям США о нормах поведения в космосе и об освоении Луны, получившим название "Соглашения Артемиды".

"Соглашения Артемиды", названные в честь американской лунной программы Artemis, представляют собой ряд двусторонних договоров между США и другими странами. За основу в значительной степени взяты принципы Договора по космосу 1967 года. В мае 2020 года НАСА огласило основные принципы, на которых они будут строиться: положения о добыче ресурсов на Луне и идею создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство".

Поставки вооружений

По словам американского чиновника, индийские власти занимаются вопросом диверсификации поставок вооружений, якобы постепенно уходя от российской военной техники и делая выбор в пользу американской, британской, израильской и французской продукции.

"Индия активно занимается диверсификацией военной техники с отходом от российских [поставок]", - утверждал чиновник. По его версии, Индия объявит о своих намерениях в четверг. "Но не только Соединенные Штаты участвуют в этих усилиях по диверсификации. Наши союзники и партнеры во Франции, Великобритании, Израиле и других странах активно поддерживают усилия по повышению уровня обороноспособности Индии в более широком смысле", - сказал представитель администрации США.

Он подчеркнул, что американские власти взаимодействуют с Индией по вопросам, связанным с Россией и Украиной. По словам чиновника, в совместном заявлении, которое опубликуют в четверг, будет говорится об обеспокоенности Вашингтона и Нью-Дели происходящим на Украине. По версии чиновника, "с течением времени наблюдается сгибание дуги" индийской политики в отношении происходящего на Украине. "Они, я думаю, все больше и осторожнее предпринимают необходимые шаги для формирования своей позиции с целью убедиться, что они четко готовы работать на благо мира на Украине", - полагает он. Представитель администрации считает, что "Индия готова играть соответствующую роль, когда придет время для дипломатии" в ситуации по Украине.

Индия традиционно является одним из крупнейших покупателей российского оружия и военной техники. Однако США публично сигнализировали в последние несколько лет, что добиваются отказа Индии от заключения с Россией крупных контрактов в сфере военно-технического сотрудничества. Кроме того, как сообщила в мае прошлого года помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Джессика Льюис, Вашингтон пытается воспользоваться кризисом вокруг Украины, чтобы оттеснить Россию с занимаемых ею позиций на мировом рынке поставок оружия и военной техники. США поощряют зарубежных партнеров диверсифицировать номенклатуру своей техники, уходя от российских систем, признавала американский дипломат. Согласно изложенной ею информации, приоритетные системы, на которых концентрируют внимание США с прицелом на их замещение, включают, к примеру, российские самолеты и вертолеты, комплексы противовоздушной обороны, бронетехнику и артиллерию.