Папа Римский не выступит 22 июня на мероприятии с обращением из-за затрудненного дыхания

Франциск попросил префекта декастерии по делам Восточных церквей Клаудио Гуджеротти передать присутствующим обращение в письменной форме

РИМ, 22 июня. /ТАСС/. Папа Римский Франциск в четверг не станет выступать с речью на пленарной ассамблее Объединения помощи Восточным Церквам. Он сообщил, что все еще испытывает проблемы с дыханием, которые являются следствием анестезии после перенесенной ранее в июне операции.

"Я все еще нахожусь под действием анестезии, испытываю проблемы с дыханием", - приводит его слова агентство ANSA. По его данным, понтифик попросил префекта декастерии по делам Восточных церквей Клаудио Гуджеротти передать присутствующим обращение в письменной форме.

7 июня 86-летний Франциск перенес операцию на брюшной полости. После выписки 16 июня понтифик провел ряд аудиенций, в частности, он принял президентов Кубы и Бразилии.