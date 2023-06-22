Премьер Украины объяснил отсутствие успехов в контрнаступлении стремлением избежать потерь

По словам Дениса Шмыгаля, контрнаступление "займет время"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил отсутствие видимых результатов в ходе украинского контрнаступления стремлением избежать больших потерь среди военнослужащих страны.

"Мы должны все понимать, что для нас важна каждая жизнь. Мы не будем вести наших людей под обстрелы", - заявил Шмыгаль журналистам в Лондоне, где он принимает участие в международной конференции по восстановлению Украины. Слова премьер-министра приводит агентство Укринформ.

По словам Шмыгаля, контрнаступление "займет время". "Мы работаем по стандартам НАТО, бережем каждого нашего солдата и делаем шаги вперед <...>. Мы все должны быть терпеливы и увидим результаты", - утверждает премьер.

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр признала во вторник, что вооруженные силы страны сталкиваются с трудностями в ходе проводимого ими контрнаступления. Накануне президент Украины Владимир Зеленский также признал, что контрнаступление идет "медленнее, чем хотелось бы". Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной России.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские войска с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тысяч. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.