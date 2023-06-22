Белоруссия получила от России более 2,5 млн документов по делу о геноциде в годы войны

Как отметил генеральный прокурор республики Андрей Швед, участники расследования уголовного дела из массива получаемых документов узнают "абсолютно страшные вещи"

БРЕСТ, 22 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед отметил высокий уровень взаимодействия с российской стороной, которая передала Минску более 2,5 млн документов в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

"Контакт настолько тесен. Мы в режиме онлайн, никогда такого не было, каждый день получаем из России десятки, сотни, на сегодняшний день уже более двух с половиной миллионов ранее неизвестных документов, с которыми никто никогда не работал. В основном на немецком языке", - сказал Швед в ходе выступления в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" на мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и скорби.

По словам генерального прокурора, участники расследования уголовного дела из массива получаемых документов узнают "абсолютно страшные вещи".

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны в апреле 2021 года. К настоящему времени сотрудники прокуратуры допросили около 17 000 свидетелей преступлений и направили за рубеж запросы о выдаче остающихся в живых нацистских преступников. Ряд стран отказал в предоставлении такой помощи Минску, по данным которого могут быть живы более 400 человек, связанных с геноцидом белорусского народа в годы войны. По оценке генерального прокурора республики, полное расследование дела о геноциде белорусского народа займет еще пять-семь лет.