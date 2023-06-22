Генерал США указал на наращивание КНДР военного потенциала с помощью баллистических ракет

Глава Северного командования американских ВС генерал Глен Ванхёрк назвал такую ситуацию вызовом для Вашингтона

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. КНДР наращивает свой военный потенциал с помощью баллистических ракет и продвигается в создании гиперзвукового оружия. С таким утверждением выступил в четверг глава Северного командования американских ВС генерал Глен Ванхёрк, который также занимает пост главы Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки.

"Я бы сказал, что КНДР продолжает наращивать свои мощности и возможности с помощью баллистических ракет, <...> продвигается в создании маневрирующих летательных аппаратов, в том числе гиперзвуковых [ракет]", - заявил генерал. Ванхёрк назвал это "вызовами" для США.

Ранее сообщалось, что КНДР намерена и дальше прилагать усилия с целью наращивания ядерного потенциала, а также в случае угрозы "отвечать ядерным оружием на ядерное оружие". Об этом говорилось в распространенном докладе по итогам проходившего 16-18 июня с участием лидера страны Ким Чен Ына восьмого расширенного пленарного заседания Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи, созванного по инициативе Политбюро ЦК партии.

Политбюро, в частности, подтвердило успехи страны, "достигнутые в области разработки различных систем вооружений, включая ядерное оружие и ракеты".