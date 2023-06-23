Нетаньяху надеется, что Израиль в будущем мог бы помочь разрешить ситуацию вокруг Украины

При этом премьер-министр Израиля отметил, что это "гипотетический сценарий"

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июня. /ТАСС/. Израиль занимает сбалансированную позицию по событиям на Украине и в будущем еще мог бы сыграть посредническую роль в урегулировании этой ситуации. Надежду на это выразил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в интервью газете The Jerusalem Post, опубликованном в четверг.

Отвечая на вопрос о позиции его правительства по Украине, Нетаньяху в очередной раз подчеркнул, что Израиль воздерживается от военной помощи Киеву в том числе из-за особых связей с РФ: две страны поддерживают контакты по Сирии, и это важно для Израиля, который заинтересован сохранить для себя свободу действий в регионе, опасаясь укрепления позиций Ирана у своих границ.

"Конечно, мы оплакиваем трагедию, которая происходит на Украине, эти ужасные потери человеческих жизней. Мы хотели бы, чтобы это закончилось. И я думаю, мы также находимся в особом положении, при котором в будущем мы можем оказаться в состоянии помочь прекратить этот конфликт. Я не уверен, что это произойдет. Это может быть совершенно гипотетическим сценарием, но это может случиться", - полагает израильский премьер.

"Поэтому, - продолжил Нетаньяху, - я думаю, что сбалансированный подход, который мы применяем, является правильным. В международных отношениях нужно быть очень осторожным. Есть сочувствие [Украине], есть помощь в сфере гражданской обороны. Но я думаю, что мы должны очень осторожно проводить черту, и люди понимают это".

По его словам, такая позиция Израиля находит понимание у зарубежных партнеров. "Должен сказать, большинство глав правительств стран Запада, когда я объяснял это, практически согласно кивали. Они понимают, что Израиль находится в иной ситуации, чем любой из них", - отметил Нетаньяху.

С начала 2022 года Украина неоднократно обращалась к Израилю с просьбами предоставить ей вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, однако израильская сторона последовательно отклоняла все запросы. Власти еврейского государства подчеркивали, что, руководствуясь интересами национальной безопасности, в отношении Киева они ограничатся поставками гуманитарной помощи и нелетального снаряжения. В частности, Израиль пообещал Украине помочь с развертыванием передовой гражданской системы оповещения о нападениях с воздуха.