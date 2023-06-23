В украинской разведке спрогнозировали еще два-три месяца активных боевых действий

Заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий уточнил, что действия будут как наступательного, так и оборонительного характера

ТАСС, 23 июня. Заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий считает, что активные боевые действия будут продолжаться еще два-три месяца.

"На весь год давайте не будем прогнозировать. Скажу так: в ближайшие два-три месяца будут активные боевые действия, как наступательного, так и оборонительного характера, - сказал он в интервью агентству РБК-Украина. - Тем не менее, мы будем ориентироваться на середину лета".

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские войска с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр 20 июня признала, что вооруженные силы страны сталкиваются с трудностями в ходе проводимого ими контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский 21 июня также признал, что контрнаступление идет "медленнее, чем хотелось бы".