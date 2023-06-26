Правительство Болгарии одобрило новый пакет военной помощи Украине

Как сообщили в Софии, список сравним по объему с первым пакетом помощи, выделенным техническим правительством страны 22 декабря 2022 года

СОФИЯ, 26 июня. /ТАСС/. Власти Болгарии одобрили новый пакет военной и военно-технической помощи Украине. Об этом в понедельник сообщила правительственная пресс-служба.

"Одобренный список сравним по объему с первым пакетом помощи, выделенным техническим правительством страны 22 декабря 2022 года. С предоставлением этой помощи нормативные запасы для действий Вооруженных сил Болгарии и их учебно-боевой подготовки нарушены не будут", - говорится в сообщении.

Ранее министр обороны Тодор Тагарев сообщил, что "со складов будут вывезены вещи, которые находятся в рабочем состоянии и имеют необходимый ресурс для использования, но были изготовлены 30-40 лет назад".

В начале ноября 2022 года Народное собрание Болгарии большинством голосов одобрило законопроект о предоставлении оружия Украине. За оказание военной помощи проголосовали 175 депутатов из пяти политических объединений, против выступили 49 депутатов.

Решение о номенклатуре вооружения, которое Болгария предоставляет Украине, принимало правительство страны, в основном речь шла о легком вооружении и боеприпасах. Список предоставленного оружия был засекречен.