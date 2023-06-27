Президент ОАЭ в разговоре с Путиным указал на важность сохранения стабильности в РФ

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян также подчеркнул необходимость сохранения безопасности дружественного российского народа и его благополучия, передает эмиратское информационное агентство WAM

ДУБАЙ, 27 июня. /ТАСС/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным указал на важность сохранения стабильности в РФ. Об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

Президент ОАЭ подчеркнул необходимость сохранения стабильности в РФ, безопасности дружественного российского народа и его благополучия, говорится в сообщении государственного агентства. Лидеры России и ОАЭ также обсудили стратегические отношения между двумя странами и пути их развития.

В понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин провел телефонный разговор с коллегой из ОАЭ. Отмечалось, что шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил о полной поддержке действий российского руководства в связи с попыткой мятежа 24 июня.