26 июня, 23:12
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

CNN: США скрывали разведданные о планах ЧВК "Вагнер" от союзников

Эрик Романенко/ ТАСС
© Эрик Романенко/ ТАСС

Информация о готовящемся мятеже была у руководства Конгресса, нескольких высокопоставленных сотрудников американской администрации, а также у представителей правительства Великобритании, сообщил телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты знали о планах готовящегося мятежа ЧВК "Вагнер", однако предпочли оставить большинство своих союзников в неведении, сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на источники.

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По его сведениям, Вашингтону удалось узнать заранее о направлении и общих планах движения "Вагнера", однако, чтобы избежать утечек, США сообщили данные только "избранным союзникам", в число которых вошли несколько высокопоставленных представителей правительства Великобритании.

Помимо этого, указывает CNN, доступ к этой информации представителей властей США также был крайне ограничен. Данные о планах "Вагнера" были озвучены лишь высокопоставленным сотрудникам американской администрации, а также руководству Конгресса США.

  

Теги:
СШАРоссияПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
© Информационное агентство ТАСС
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