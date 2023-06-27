Министр обороны пришел на доклад к Лукашенко с моделью первой атомной бомбы СССР

Как отметил Виктор Хренин, она была изобретена в 1949 году

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин пришел на доклад к президенту республики Александру Лукашенко с сувениром в виде первой ядерной бомбы.

"Разрешите вам вручить символично первую ядерную бомбу, которая была изобретена в 1949 году в Советском Союзе", - сказал Хренин перед докладом, его слова приводит агентство БелТА.

"Бомбу привез?! - удивился президент. - Так это старая. Современная по-другому смотрится".

"Чтобы символично было, что это у нас все находится. Это копия самой первой ядерной бомбы, которая была изобретена в Советском Союзе", - уточнил Хренин.

"Пусть наши враги не думают, что мы тут символизмом занимаемся или уж очень радуемся по поводу ядерного оружия. Это просто символически", - заметил Лукашенко.