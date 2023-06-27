МИД Британии: западные страны пока не нашли легальный способ конфискации активов России

Как отметил замглавы ведомства Лео Докерти, это необходимо, чтобы затем использовать их при восстановлении Украины

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Великобритания и ее западные союзники пока не нашли легальной возможности окончательно конфисковать российские активы, чтобы затем использовать их при восстановлении Украины. Об этом во вторник сообщил замглавы МИД Соединенного Королевства Лео Докерти, выступая в Палате общин британского парламента.

"Ни одна страна пока не нашла юридически проверенное решение для воплощения обязательства [об использовании российских активов на нужды Украины] на должном уровне, несмотря на то, что международные партнеры внесли на рассмотрение ряд законопроектов или даже приняли их, - сказал он. - Наша цель состоит в том, чтобы найти юридически рабочий маршрут, чтобы перенаправить [на Украину] российские активы".

Докерти добавил, что Великобритания изучает "всевозможные способы" для конфискации замороженных активов РФ. "Это потребует креативности и инновационных подходов. Я уверен, что члены Палаты [общин] рассмотрят любую законную возможность использовать находящиеся под санкциями российские активы для восстановления Украины", - отметил он.

Предложения оппозиции

Во вторник в Палате общин по инициативе оппозиционной Лейбористской партии состоялось обсуждение вопроса использования замороженных российских активов для восстановления Украины по завершении боевых действий. Помимо лейбористов, в дебатах участвовали представители британского правительства, правящей Консервативной партии и Шотландской национальной партии. Теневой глава МИД Великобритании от Лейбористской партии Дэвид Лэмми высказал мнение, что Россия должна быть привлечена к восстановлению Украины.

"Кто должен платить за восстановление Украины? Позиция Лейбористской партии состоит в том, что Россия [должна заплатить]. Один из способов обеспечить это - перенаправить [на Украину] российские государственные активы, которые были заморожены в Соединенном Королевстве", - заявил он. С ним согласился другой депутат от Лейбористской партии Крис Брайант, который выступил за скорейшую конфискацию российских активов. При этом он указал, что в этих целях законодателям придется внести изменения в закон о государственном иммунитете от 1978 года.

"Мы разделяем озабоченность, что в целом конфискация активов другого государства со стороны любого правительства - это нехорошо, а право собственности незыблемо для верховенства закона. Однако есть исключения из этого правила. Например, закон предусматривает возможность изымать у людей средства, полученные преступным путем, или штрафовать их за это", - отметил Лэмми.

"Мы признаем, что перенаправление резервов российского Центрального банка [на Украину] может нарушать иммунитет российского государства. Но опять же: есть исключения из этого закона. Мы полагаем, что продолжающийся отказ России соблюдать международное гуманитарное право и следовать решениям Международного суда ООН является очень хорошим основанием для применения подобных исключений", - подчеркнул он. Лэмми добавил, что специальная военная операция Россия на Украине является "абсолютно исключительным событием", которое требует "исключительных контрмер".

Судьба активов

С начала российской специальной военной операции на Украине Великобритания внесла в черный список более 1,5 тыс. российских физических и юридических лиц и заморозила их активы на сумму более £18 млрд ($23 млрд). 19 июня МИД Соединенного Королевства представил новый билль, который позволяет сохранять санкции против РФ до выплаты Москвой компенсации Киеву.

Кроме того, он предполагает, что лица, находящиеся под британскими санкциями, смогут пожертвовать замороженные средства на восстановление Украины. Новое законодательство также требует от физических и юридических лиц, в отношении которых Лондон ввел рестрикции в рамках антироссийского санкционного режима, раскрывать данные об их активах в Великобритании. В противном случае нарушителям грозит штраф или конфискация активов при их обнаружении.

Ранее газета The Guardian сообщила, что британское правительство отказывается брать на себя обязательства по экспроприации размещенных в королевстве средств ЦБ РФ, опасаясь создания прецедента, который парализует международную финансовую систему и спровоцирует ответные меры в отношении Великобритании. Издание отмечало, что на Западе все более популярной становится стратегия, согласно которой западные страны будут удерживать российские активы до тех пор, пока РФ не согласится на компенсацию Украине, вместо того, чтобы окончательно их конфисковать.

Посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин 21 июня в интервью телеканалу Sky News заявил, что попытки британских властей присвоить себе российские активы напоминают политику Лондона колониального периода. По его словам, страна, которая верит в международное право, не может всерьез рассуждать о внесении изменений в национальное законодательство, чтобы конфисковать российские средства.