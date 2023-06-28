Два корабля ВМФ РФ прошли вдоль восточного побережья Тайваня

Затем они отправились в открытый океан, сообщили в оборонном ведомстве острова

ГОНКОНГ, 28 июня. /ТАСС/. Оборонное ведомство Тайваня зафиксировало проход двух кораблей ВМФ России вдоль восточного побережья острова. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в ночь на среду.

"27 июня в 23:00 (18:00 мск) были замечены два российских фрегата. Они прошли через нашу восточную акваторию с юга на север и ушли в открытый океан к юго-востоку от порта Суао", - утверждается в документе.

В нем отмечается, что ВС Тайваня наблюдали за перемещениями российских фрегатов, для чего были задействованы самолеты, корабли и береговые ракетные комплексы.

Как ранее сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота, корветы "Громкий" и "Совершенный" пересекли Южно-Китайское море и зашли в южную часть Филиппинского моря. Они действуют там в рамках дальнего морского перехода и осуществляют маневры с демонстрацией военно-морского присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.