Парламент Боливии проголосовал за отставку главы МВД

Из 144 присутствующих членов парламента инициативу поддержали 100

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июня. /ТАСС/. Многонациональная законодательная ассамблея (парламент) Боливии во вторник одобрила предложение о вынесении вотума недоверия министру внутренних дел страны Карлосу Эдуардо дель Кастильо.

"В соответствии с результатами (из 144 присутствующих 100 голосов за, 42 против и 1 воздержался) ассамблея одобрила внесенное предложение, которое предполагает вынесение вотума недоверия главе МВД Эдуардо дель Кастильо", - приводятся на сайте парламента слова вице-президента Боливии Давида Чокеуанки, закрывшего заседание законодательного органа.

Решение было поддержано не только оппозицией, но и частью правящего Движения к социализму. Теперь ассамблея должна уведомить о своем решении исполнительную власть. Согласно конституции Боливии, вынесение вотума недоверия парламентом "означает отставку министра".

Ранее глава МВД был вызван в парламент для отчета в связи со скандалом вокруг продажи в Боливии автомобилей, украденных в Чили. К незаконным схемам, предположительно, были причастны сотрудники правоохранительных органов Боливии. Сторонники отставки главы МВД считают, что он недобросовестно исполняет свои обязанности на посту.