Мексика передала председательство в Тихоокеанском альянсе Чили вместо Перу

Решение приняли на встрече в Сантьяго

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июня. /ТАСС/. Мексика в среду передала Чили председательство в Тихоокеанском альянсе (ТА), пропустив Перу из-за конфликта между президентами стран.

"С сегодняшнего дня, среды, 28 июня, Чили будет исполнять роль временного председателя в ТА. Это решение было принято на встрече, прошедшей в Сантьяго", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте объединения.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Чили Альберт ван Клаверен, посол Мексики в Чили Алисия Барсена, поверенный в делах Перу в Чили Ренсо Вилья и его колумбийский коллега Рене Корреа.

Как заявили в МИД Чили, через месяц страна планирует передать председательство Перу. "Мы всегда признавали право Перу на временное председательство, и в этой связи мы взяли на себя ответственность выступить в качестве посредника для нахождения выхода из этой ситуации", - приводит ведомство слова ван Клаверена.

В декабре прошлого года председательство в ТА должно было перейти от Мехико Лиме, но президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался передать его своей перуанской коллеге Дине Болуарте, поскольку считает ее узурпатором.

Болуарте стала главой государства после того, как Конгресс Перу объявил импичмент экс-президенту Педро Кастильо из-за обвинений в коррупции. После его отставки в Перу начались протесты и беспорядки, в ходе которых погибли десятки человек.