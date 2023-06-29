В США заявили об ожидании прогресса в сферах сотрудничества с КНР

Помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк пообещал, что в ближайшие недели между Пекином и Вашингтоном состоятся новые контакты высокого уровня

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают на скорое возобновление сотрудничества с Китаем в некоторых сферах и на прогресс в таком двустороннем взаимодействии. Об этом сообщил в среду помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

Комментируя итоги визита американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин 18-19 июня, он признал, что между КНР и США сохраняются в том числе "фундаментальные противоречия", и "этот список является достаточно длинным". "Однако мы также рассмотрели [в ходе визита Блинкена] области, в которых можем сотрудничать. И я с осторожным оптимизмом говорю, что вы увидите некоторый прогресс и на этом направлении", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США, не вдаваясь в детали.

Кроме того, он вслед за другими должностными лицами вашингтонской администрации пообещал, что в ближайшие недели между Китаем и США состоятся новые контакты высокого уровня. "Мы были удовлетворены тем, что благодаря визиту госсекретаря мы вновь установили и открыли эти каналы связи высокого уровня. Думаю, в предстоящие недели вы, вероятно, увидите больше контактов высокого уровня", - сказал Критенбринк, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

В связи с этим дипломат признал, что диалог в военной сфере между США и КНР по-прежнему заморожен. Из высказываний Критенбринка следовало, что, по версии Вашингтона, ответственность за это несет Пекин. "В настоящее время одно из самых больших разочарований вызывает то, что мы не восстановили эти каналы связи между военными. Мне кажется, нам удалось этого добиться на гражданском уровне. И вы увидите продолжение этих [контактов]", - подчеркнул помощник госсекретаря. С его точки зрения, Пекин отказывается от возобновления военного диалога, поскольку не хочет предоставлять "слишком много заверений", опасаясь, что это подвигнет Вашингтон к тому, чтобы "предпринять дополнительные действия", против которых выступает Китай. "Мы считаем, это ответственность, которая лежит на обеих сторонах и которая заключается в том, чтобы как минимум у нас не было просчета, перерастающего в конфликт", - сказал Критенбринк про диалог между Народно-освободительной армией Китая и Вооруженными силами США.

Одновременно представитель Госдепартамента подтвердил, что Вашингтон собирается продолжать свои так называемые операции по обеспечению свободы мореплавания, вызывающие протесты Пекина, у берегов Китая. "Безусловно, не было изменения нашего подхода или нашей политики и стратегии", - заявил про такие операции дипломат.