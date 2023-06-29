WSJ: на сбитом в феврале аэростате КНР нашли американское оборудование для сбора сведений

По данным газеты, некоторые из приборов можно приобрести в свободной продаже

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Китайский аэростат, пролетевший в начале года над территорией США, использовал американское оборудование для сбора данных, сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей вашингтонской администрации.

По ее сведениям, после анализа обломков сбитого китайского аэростата экспертиза установила, что он был отчасти оснащен американскими приборами, при этом некоторые из них можно приобрести в свободной продаже. Эксперты пришли к выводу, что в аэростате присутствовало как специализированное оборудование, которое, по мнению американских аналитиков, предназначалось для разведывательных целей, так и рядовые приборы, которые можно приобрести в магазине.

Вместе с тем, по мнению специалистов, в ходе своего пролета над территорией США, китайский аэростат не производил какой-либо передачи данных в КНР.

Американские следователи полагают, что, несмотря на возможность сбора разведданных, пролет аэростата над территорией США был ненамеренным.