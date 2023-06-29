29 июня, 04:00

WSJ: на сбитом в феврале аэростате КНР нашли американское оборудование для сбора сведений

Chad Fish via AP
© Chad Fish via AP

По данным газеты, некоторые из приборов можно приобрести в свободной продаже

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Китайский аэростат, пролетевший в начале года над территорией США, использовал американское оборудование для сбора данных, сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей вашингтонской администрации.

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По ее сведениям, после анализа обломков сбитого китайского аэростата экспертиза установила, что он был отчасти оснащен американскими приборами, при этом некоторые из них можно приобрести в свободной продаже. Эксперты пришли к выводу, что в аэростате присутствовало как специализированное оборудование, которое, по мнению американских аналитиков, предназначалось для разведывательных целей, так и рядовые приборы, которые можно приобрести в магазине.

Вместе с тем, по мнению специалистов, в ходе своего пролета над территорией США, китайский аэростат не производил какой-либо передачи данных в КНР.

Американские следователи полагают, что, несмотря на возможность сбора разведданных, пролет аэростата над территорией США был ненамеренным. 

Теги:
СШАКитай
© Информационное агентство ТАСС
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