Источник: позволяя сжигать Коран, Швеция побуждает Турцию не одобрять ее членство в НАТО

Собеседник агентства назвал акцию "скандальной и оскорбительной для Анкары"

СТАМБУЛ, 29 июня. /ТАСС/. Власти Швеции, фактически потворствующие проведению в королевстве антиисламских акций, сами побуждают Турцию занимать более жесткую позицию в вопросе одобрения ее заявки на вступление в НАТО. Ожидать этого в условиях, когда в центре Стокгольма сжигают священный для мусульман Коран, на саммите альянса в Вильнюсе нереально, сообщил в четверг ТАСС дипломатический источник в Турции.

"Вопрос одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО сам по себе находится под вопросом. Возможные подвижки в нем руководство альянса связывает со встречей 6 июля в Брюсселе представителей Турции, Швеции и Финляндии, однако и она может оказаться под вопросом после скандальной и оскорбительной для Анкары акции в Стокгольме. Рассчитывать на одобрение турецкой стороной заявки Швеции в таких условиях вряд ли возможно не только до саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, но и в обозримой перспективе после него", - сказал собеседник агентства.

Власти Турции решительно осудили сожжение в центре Стокгольма в праздник Курбан-байрам Корана. Акция проходила с разрешения полиции, в сообщении которой отмечалось, что не давалось "прямого разрешения сжечь" священную книгу мусульман, но говорилось, что это "демонстрация о Коране".

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что "закрывать глаза на такие гнусные деяния означает быть соучастником преступления". Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч в свою очередь заявил, что оскорбление религиозных святынь не может рассматриваться как часть свободы мысли и слова. Он призвал Швецию, которая добивается вступления в НАТО и того, чтобы стать союзницей по альянсу Турции, "положить конец беззакониям и провокациям".

Директор Института внешней политики Турции Хюсейн Багджи сообщил ранее ТАСС, что Анкара в вопросе членства в НАТО Швеции будет придерживаться принципиальной позиции и, скорее всего, не одобрит заявку королевства на вступление в альянс до саммита в Вильнюсе.

28 июня прошлого года в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. В то же время он не одобрил протокол о вступлении Швеции в НАТО, требуя от Стокгольма выполнения всех положений Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом.