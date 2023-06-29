В городе Запорожье пройдут учения по отработке действий при возникновении ЧС на ЗАЭС

Аналогичные учения пройдут в Криворожском и Никопольском районах Днепропетровской области

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Глава военной администрации подконтрольной Киеву части Запорожской области Юрий Малашко объявил о начале учений, на которых будут отработаны действия служб при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"Начинаются командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты Запорожской области. Тренировка будет проходить на территории города Запорожье и Запорожского района, - написал он в Telegram-канале. - Целью мероприятия является слаживание действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС".

Как ранее сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак, аналогичные учения пройдут в Криворожском и Никопольском районах региона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не имея каких-либо доказательств, он оповестил об этом США, Бразилию, Индию, Китай, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, она включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают жилые районы Энергодара. Удары из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня приходились и на территорию станции.