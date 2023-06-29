МИД Ирана назвал провокацией сожжение Корана в Швеции

Тегеран осуждает этот шаг, отметили в дипведомстве

ДУБАЙ, 29 июня. /ТАСС/. Акция с сожжением Корана в Стокгольме является провокационным и необдуманным действием. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи, добавив, что в Тегеране осуждают этот шаг.

"Повторение осквернения святынь, особенно во время священных для исламской уммы дней, а также собрания миллионов мусульман для совершения хаджа, является провокационным, необдуманным и неприемлемым актом", - отметил Канани Чафи. Его слова приводятся в заявлении, опубликованном в ночь на четверг в официальном Telegram-канале МИД Ирана.

"Осквернение священных книг является примером насилия и распространения ненависти и противоречит концепции прав человека", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства. "Правительство и народ Ирана, как и другие мусульмане и свободомыслящие люди во всем мире, не приемлют такого оскорбления и решительно осуждают эти действия", - продолжил он. Канани Чафи призвал правительство Швеции обратить внимание на эту акцию и не допускать подобных действий в будущем.

Аналогичную реакцию сожжение Корана вызвало в арабских странах. С осуждением акции выступили власти Египта, Саудовской Аравии, Ирака и Иордании. В Эр-Рияде назвали сожжение священной книги "проявлением расизма". В Аммане подчеркнули, что эти действия не должны приравниваться к праву на свободу слова и самовыражения.

Акция прошла с разрешения полиции в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. Кроме того, в среду более 1,8 млн мусульман завершили хадж - паломничество к святым местам ислама в городе Мекка в Саудовской Аравии.