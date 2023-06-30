Трэвису Скотту не предъявят обвинения из-за давки на фестивале в 2021 году

Как отметил прокурор Ким Огг, большое жюри окружного суда "установило, что никакого преступления не было"

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Окружной прокурор Ким Огг заявил, что американскому рэперу Трэвису Скотту не будут предъявлять обвинения из-за давки, случившейся на фестивале Astroworld в 2021 году, в результате которой погибли 10 человек, еще 300 потребовалась помощь. Об этом в четверг вечером сообщил телеканал CNN.

По его данным, большое жюри окружного суда решило не предъявлять обвинения Скотту, а также начальнику службы и директору фестиваля. "В данном случае большое жюри 228-го окружного суда округа Харрис установило, что никакого преступления не было, что ни одно лицо не несет уголовной ответственности", - приводит телеканал слова Огга. "Это трагедия, так как 10 невинных людей погибли, желая вечером насладиться музыкой и другими развлечениями, что многие из нас делают регулярно, не задумываясь о своей безопасности. Но трагедия не всегда является преступлением, и не каждая смерть является убийством", - отметил окружной прокурор. "Решение большого жюри не влияет на многие находящиеся на рассмотрении гражданские иски", - также отметил он.

Во время концерта Скотта в ноябре 2021 года люди начали тесниться по направлению к передней части сцены, что вызвало панику, некоторые посетители теряли сознание. В давке погибли 10 человек, более 300 впоследствии получили помощь в развернутом около музыкального фестиваля полевом госпитале.