Залужный сообщил, что российские Су-35 легко поражают позиции украинских военных на земле

По словам главнокомандующего ВСУ, количество натовских самолетов, которые дежурят у западных границ Украины, вдвое превышает количество российских самолетов, "опустошающих позиции" украинских сил

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Самолеты Су-35 ВКС России легко поражают позиции ВС Украины на земле, украинские самолеты не могут с ними конкурировать. Об этом в интервью газете The Washington Post рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Поскольку более современный российский парк Су-35 имеет гораздо более совершенные радары и ракетную дальность, старые украинские самолеты не могут конкурировать с ними. В результате войска на земле легко становятся мишенью", пояснил он.

Залужный также заметил, что количество натовских самолетов, которые дежурят у западных границ Украины, вдвое превышает количество российских самолетов, "опустошающих позиции ВСУ".

"Почему бы нам не взять оттуда хотя бы треть и перевезти сюда, - заметил он. - Никто не говорит, что завтра же мы должны перевооружиться и получить 120 самолетов. Мне не нужно 120 самолетов. <...> Достаточно будет очень ограниченного количества".

Залужный отметил, что ВКС РФ используют современную авиацию и ВСУ не могут этому противостоять. "Это как если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами", - сказал он.

В Киеве давно уже просят западных союзников передать F-16. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что власти страны рассчитывают получить эти истребители до конца текущего года. По утверждению киевских властей, выделить их готовы практически все западные страны, входящие в так называемую самолетную коалицию.

В начале июня представитель Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат заявил, что украинские пилоты могут в скором времени отправиться за границу на обучение. В конце мая министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что коллективный Запад рассчитывает в ближайшие недели начать подготовку летчиков ВСУ для применения F-16. По его словам, Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию, координирующую обучение украинских летчиков. При этом министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что украинские войска смогут начать боевое применение F-16 только осенью или зимой, потому что на подготовку пилотов и инженеров требуется время.