Советник главы офиса Зеленского отверг отказ от территорий для установления мира

Свое заявление Михаил Подоляк адресовал стране "глобального уровня", которая является партнером Украины, однако воздержался от большей конкретики

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не откажется от намерения вернуть под контроль территории, которые считает своими, даже если это потребуется для достижения мира.

"Украина не отдаст часть своей территории, чтобы остановить войну, - написал он на странице в Twitter. - Потому что примитивные соглашения "территория в обмен на мир" неизменно приводят только к эскалации конфликта и к следующим этапам войны".

Свое заявление Подоляк адресовал стране "глобального уровня", которая является партнером Украины, однако воздержался от большей конкретики. Кроме того, он сравнил инициативу с отказом от территориальных претензий с самоубийством государства.

Ранее в пятницу экс-президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что Украина может "сохранить многое из того, что заслужила", и высказал мнение, что Россия согласится на это. При этом он добавил, что для урегулирования конфликта нужен правильный посредник, которого сейчас нет. При этом агентство, не цитируя экс-президента прямо, добавляет, что "Трамп не исключил, что киевским властям придется уступить некоторую территорию России".