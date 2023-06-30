Зеленский поручил усилить войска на белорусском направлении

Он заявил, что держит на особом контроле ситуацию в Белоруссии

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями военного командования и руководства силовых ведомств страны, на котором дал поручение провести усиление на белорусском направлении.

"Отдельный доклад Главного управления разведки Минобороны Украины, Службы внешней разведки, Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы Украины о ситуации в Белоруссии. Держим ее на постоянном контроле", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Он уточнил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и командующий оперативным командованием "Север" Сергей Наев получили указания выполнить комплекс мер по усилению этого направления.

Президент Украины добавил, что на совещании заслушаны доклады о военной обстановке, а также рассмотрено снабжение войск артиллерийскими системами и боеприпасами.

Зеленский в Киеве 28 июня на пресс-конференции с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой заявлял, что обстановка на севере Украины остается неизменной на фоне перемещения сил ЧВК "Вагнер" в Белоруссию.

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил в своем телеграм-канале с утверждениями, будто по его подразделениям были нанесены удары, и обвинил в этом военное руководство РФ. В Минобороны эту информацию назвали ложной. Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Президент РФ Владимир Путин в телеобращении назвал действия "Вагнера" предательством. Позднее по согласованию с Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых ЧВК развернула колонны и вернулась в полевые лагеря. В Кремле позднее уточнили, что власти не станут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, "учитывая их фронтовые заслуги". Уголовное дело по факту вооруженного мятежа было прекращено, сообщили в ФСБ.