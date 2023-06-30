Лукашенко: Западу не нужен диалог по урегулированию мирового военно-политического кризиса

По словам президента Белоруссии, на Украине все развивается по западному сценарию

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Западу не нужен диалог по урегулированию военно-политического кризиса мирового масштаба, а происходящее на Украине стало подарком всему западноевропейскому истеблишменту.

"Мы находимся в условиях беспрецедентного в истории человечества военно-политического кризиса мирового масштаба. Диалог по его урегулированию Западу не нужен. Им не нужен диалог. Пока", - цитирует агентство БелТА выступление Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости.

По его словам, на Украине все развивается по западному сценарию. "Госпереворот в 2014 году состоялся, вложенные в подготовку деньги отбиты. Русских в Донбассе начали убивать тоже по плану в свое время, - сказал глава государства. - А то, что происходит сегодня, - просто подарок всему западноевропейскому истеблишменту".

"Осознают ли западные политики, что они собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину? Они всерьез думают, что отделаются малой жертвой - Вильнюсом и Европой?" - сказал Лукашенко. Он предупредил, что может вспыхнуть самая страшная в истории война. "Беларусь, Россия в таком исходе категорически не заинтересованы", - заключил он.