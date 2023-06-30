Болсонару запретили участвовать в выборах до 2030 года

Политику вменяется нарушение выборного законодательства, распространение дезинформации об избирательной системе и покушение на демократические институты

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 июня. /ТАСС/. Большинство судей Высшего избирательного суда Бразилии (выполняет функции ЦИК) высказались за то, чтобы запретить экс-президенту страны Жаиру Болсонару участвовать в выборах вплоть до 2030 года. Трансляция заседания ведется на сайте госоргана.

Так, решающий голос против Болсонару, которому вменяется нарушение выборного законодательства, распространение дезинформации об избирательной системе и покушение на демократические институты, отдала в пятницу член суда Кармен Лусия Антунес Роша. До нее против экс-президента проголосовали еще трое судей. Оставшихся голосов членов ВИС, даже если они выступят в защиту Болсонару, будет недостаточно для того, чтобы сохранить за ним политические права.

Таким образом, Болсонару не сможет выдвигаться кандидатом на муниципальных выборах в 2024 г. и 2028 г., а также на президентских, губернаторских и парламентских выборах 2026 г. Как ожидается, его адвокаты подадут апелляции на решение ВИС в том числе в высшую судебную инстанцию страны.