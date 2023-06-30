Председатель КНШ США заявил, что войну между великими державами можно избежать

Марк Милли добавил, что не верит в историческую предопределенность

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли считает, что конфликт между великими державами не является неизбежным.

"Война между великими державами не является ни близкой, ни неизбежной. Я не верю в историческую предопределенность, это другая философия. Я верю в человеческий выбор", - сказал он, выступая в пятницу в Национальном клубе печати.

"У нас есть сила и воля ее использовать. Наши противники знают об этой силе и воле. И если исходить из того, что противник рационален, то есть вероятность - не уверенность, а вероятность, - что сдерживание возобладает и мир между великими державами, установленный в 1945 году, сохранится", - добавил Милли.

Ранее Милли заявлял, что относит к великим державам в современном мире Россию, Китай и США.