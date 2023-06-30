Премьер-министр Венгрии заявил, что выступил против нового миграционного пакта ЕС

Виктор Орбан по итогам саммита написал в Facebook, что Венгрия говорит "нет" миграции

БУДАПЕШТ, 30 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в пятницу на саммите Евросоюза в Брюсселе выступил против нового миграционного пакта ЕС.

"Мы говорим "нет" миграции!" - написал он по итогам совещания на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской). Глава правительства сопроводил эту запись публикацией серии фотографий с саммита.

В свою очередь, политический советник Балаж Орбан написал в Facebook, что "новый миграционный план ЕС - это резолюция в поддержку миграции".

Дания также возражала

На саммите в бельгийской столице лидеры ЕС не смогли договориться о новой миграционной политике сообщества. Было объявлено, что против нового пакта по миграции вместе с Венгрией выступила Польша. Однако, как стало известно венгерскому телеканалу М1, они оказались не единственными, кто выразил несогласие по этому поводу. Дания также "высказала возражения", сообщил М1, добавив, что на эту тему "были жаркие дебаты".

По сведениям телеканала, Италия, которая наряду с Грецией в наибольшей степени страдает от нелегальной миграции и крайне заинтересована в строгом регулировании миграционных процессов на континенте, пыталась "выступить посредником между Венгрией и Польшей и другими странами ЕС". Несмотря на ее усилия, консенсуса достичь не удалось.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар сказал, что это не трагедия, если миграция не будет частью итогового документа саммита, но следует признать, что проблема никуда не исчезнет, сообщил М1.

По итогам встречи глава Евросовета Шарль Мишель сделал специальные заявление о том, что Венгрия и Польша выступили против пакта в его нынешнем виде, но предложили продолжить работу, чтобы найти консенсус и обеспечить эффективную политику в отношении мигрантов и беженцев. По мнению Будапешта и Варшавы, страны ЕС не должны принимать у себя мигрантов в принудительном порядке, их переселение может происходить только на добровольной основе. При этом в пакте ЕС не должно быть никаких положений, которые прямо или косвенно могли бы поощрять нелегальную миграцию.

О миграционном пакте

Премьер-министры Венгрии и Польши - Виктор Орбан и Матеуш Моравецкий - еще накануне саммита в Брюсселе заявили, что не поддержат новое миграционное соглашение ЕС, поскольку оно угрожает их странам наплывом большого числа мигрантов и высокими финансовыми затратами.

8 июня проект нового миграционного пакта был одобрен большинством голосов на совещании министров внутренних дел стран ЕС в Люксембурге. Венгрия и Польша выступили против. Болгария, Литва, Мальта и Словакия воздержались, что, по мнению Орбана, тоже можно считать "мягким нет". При этом Венгрия заявила, что такой вопрос должен решаться только на основе консенсуса, а не простым голосованием.

Пакт состоит из двух основных документов, касающихся экономических мигрантов и беженцев. Он предусматривает введение квот на допуск нелегальных мигрантов, а также возможность отказаться от их приема, внеся в общий фонд ЕС взнос на их обустройство в других странах.