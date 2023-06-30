Глава МИД ФРГ заявила, что Бундесвер покинет Мали в ускоренном порядке

Анналена Бербок назвала прекращение работы миротворческой миссии "горькой новостью" для граждан Мали

БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Германии (Бундесвер) покинут Мали в ускоренном режиме в свете решения Совета Безопасности ООН прекратить работу миротворческой миссии ООН в африканской стране. Об этом сообщила в пятницу в Twitter глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Бундесвер теперь будет организованно выведен и в ускоренном порядке", - отметила она, поблагодарив немецких военных за участие в миссии. "Мы хотели и дальше оказывать помощь в обеспечении безопасности жителей Мали, но военное правительство [Мали] сделало это невозможным", - утверждала министр. Она назвала прекращение работы миротворческой миссии "горькой новостью" для граждан Мали.

В последний раз Бундестаг (парламент ФРГ) одобрил продление участия военных Бундесвера в миссии ООН на один год - до 31 мая 2024 года - в конце мая. Ранее в пятницу Совет Безопасности ООН принял резолюцию, прекращающую работу миротворческой миссии ООН в Мали. Она была принята единогласно. Вывод миссии начнется 1 июля и должен завершиться к 31 декабря 2023 года. Работа миссии ООН в Мали прекращается по инициативе властей страны.

В ней участвуют около 1,4 тыс. военнослужащих Германии.

Миссия ООН в Мали

Правительство Мали обратилось 16 июня к Совету Безопасности ООН с просьбой безотлагательно вывести из страны Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в стране (МИНУСМА). Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп заявил, что миротворцы ООН оказались неспособными обеспечить безопасность страны.

20 июня агентство Франс Пресс сообщило, что судебные власти Мали возбудили дело по иску правительства, обвинившего в шпионаже ряд участников МИНУСМА. В иске подчеркивается, что лица из состава миссии ООН, расследовавшие события в городе Мура, произошедшие в марте 2022 года, являются соучастниками преступлений. Власти обвиняют их в шпионаже, посягательстве на престиж Вооруженных сил Мали, подлоге и подрыве национальной безопасности.

МИНУСМА была учреждена весной 2013 года резолюцией Совета Безопасности ООН. Задача миссии состоит в оказании помощи властям Мали в укреплении безопасности на территории республики. Сейчас МИНУСМА насчитывает более 15 тыс. человек. С момента основания миссии в Мали погибли более 280 ее сотрудников.