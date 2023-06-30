Лукашенко заявил о "вале звонков" после сообщений о ЧВК "Вагнер" в Белоруссии

По словам президента, тему присутствия вагнеровцев в республике "раздувают" извне

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что ему поступил "вал звонков" после сообщений о нахождении в республике бойцов ЧВК "Вагнер".

"И как только пошел шумок, что вот они тут, в Беларуси, слушайте, - вал звонков от тех, кто нас не признает. Диктатору начали звонить в Беларусь: "Это плохая вещь, это плохой сигнал!" А почему плохой? Почему для французов плохой? Потому что эти вагнеровцы в Африке, знаете, в каких странах, колошматили этих французов, что только пыль летела. Конечно, им это не нравится", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Президент Белоруссии считает, что тему присутствия вагнеровцев в республике "раздули и раздувают" извне. "Да успокойтесь. Если бы можно было их пригласить сюда за их счет, это для нашей армии благо. Это самые подготовленные люди", - сказал он.

"Они нам не страшны. Это люди, прошедшие армию, прошедшие войны. Это люди, которые воевали по всему миру за нормальную цивилизацию. Запад их ненавидит на дух", - подчеркнул Лукашенко.

Он выразил сожаление в связи с тем, что в Белоруссии таких профессионалов военного дела нет, поэтому Минск готов воспользоваться опытом бойцов ЧВК.

"И скажу вам абсолютно непопулярную вещь: армия только тогда армия, когда она воюет. <...> Это не наш путь. Воевать - это не мое и тем более не ваше. Я не собираюсь воевать. Но я 30 лет почти готовлюсь к этой войне. Поэтому мы живем в мирное время", - указал белорусский лидер.