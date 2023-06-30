Британский суд отказался рассматривать апелляцию правительства Венесуэлы в деле о золоте

Следующим этапом многолетней тяжбы будет рассмотрение дела Коммерческим судом

ЛОНДОН, 30 июня. /ТАСС/. Апелляционный суд Англии отказался принимать к рассмотрению апелляцию, поданную властями Венесуэлы, которые добиваются возвращения хранящегося в Великобритании золотого запаса страны. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

Центробанк Венесуэлы пытался оспорить ранее принятое британским судом решение не принимать во внимание позицию венесуэльского Верховного суда по вопросу о дальнейшей судьбе спорного золота. Следующим этапом многолетней тяжбы будет рассмотрение дела Коммерческим судом (входит в структуру Высокого суда Англии и Уэльса), которому придется принять во внимание тот факт, что экс-лидер венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо утратил доверие своих коллег и лишился статуса, позволявшего ему претендовать на государственные золотые запасы в британских судах.

В Банке Англии хранится 31 тонна венесуэльского золота в слитках общей стоимостью около $2 млрд. Правительство Венесуэлы неоднократно пыталось вернуть часть золота, но получало отказ от банка. Так, в 2018 году Банк Англии отказался возвратить Венесуэле золотые слитки на сумму £420 млн (около $533 млн по сегодняшнему курсу) из-за опасений, что Мадуро может "захватить золото, которое принадлежит государству", и использовать его в личных интересах. В свою очередь власти Боливарианской Республики утверждают, что хотят перечислить эти средства Программе развития ООН для получения от организации помощи в виде лекарств, медоборудования и продуктов питания.

О судебном процессе

Летом 2020 года Высокий суд Лондона признал, что согласно позиции британского правительства, Гуайдо является президентом южноамериканской страны, тем самым фактически лишив правительство Николаса Мадуро доступа к слиткам. Однако в октябре того же года Апелляционный суд Англии отменил это постановление, обосновав свое решение тем, что британское правительство не заявляло напрямую, что не признает Мадуро. После этого юридический спор прошел еще несколько инстанций, однако ситуация стала существенно сложнее после того, как в декабре прошлого года венесуэльская оппозиция упразднила так называемое временное правительство Гуайдо, а он сам перестал быть признаваемым Лондоном лидером страны.

В 2019 году возглавляемая оппозицией Национальная ассамблея (парламент) не признала результаты президентских выборов, на которых победил действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро. В результате парламент объявил, что в отсутствие легитимного главы государства его обязанности будет исполнять спикер законодательного собрания, которым на тот момент являлся один из лидеров венесуэльской оппозиции Гуайдо. США, большинство стран ЕС, а также некоторые государства Латинской Америки признали его "временным президентом" Венесуэлы. На протяжение четырех лет радикальная оппозиция безрезультатно пыталась отстранить Мадуро от власти.