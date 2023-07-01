Экс-премьер Великобритании заявил, что испытывает шок от политического раскола в США

Тони Блэр добавил, что сейчас для Лондона нет альтернативных союзников, кроме Вашингтона

ТОКИО, 1 июля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что испытывает шок от политических разногласий, которые происходят в США. Об этом он рассказал в опубликованном в субботу интервью газете Nikkei.

"Честно говоря, политический раскол в США иногда меня просто шокирует. Мы должны поощрять США к возобновлению контактов с миром", - сказал он. При этом экс-глава британского правительства выразил мнение, что альтернативных союзников для Лондона кроме Вашингтона сейчас нет.

Разногласия между демократами и республиканцами обострились на фоне ситуации с потолком госдолга США. В конечном итоге Белый дом и республиканцы в Конгрессе достигли договоренностей о повышении порога госдолга до 1 января 2025 года.

Газета The New York Times сообщила, что консенсус Демократической и Республиканской партий в Конгрессе по вопросу поддержки Украины начинает ослабевать на фоне начала украинского контрнаступления. Тем не менее, как отмечает издание, будущие законопроекты о дополнительных расходах для Украины сверх установленного бюджета, скорее всего, получат достаточную поддержку в обеих палатах законодательного органа, поскольку число сторонников поддержки Киева превышает количество ее противников.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. 25 апреля Джо Байден сообщил, что намерен добиваться переизбрания на высший государственный пост. Экс-глава американской администарции Дональд Трамп объявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.