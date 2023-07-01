Тони Блэр назвал маловероятным разрастание конфликта на Украине до глобального масштаба

Китай также считает, что такая эскалация не в его интересах, указал бывший премьер-министр Великобритании

ТОКИО, 1 июля. /ТАСС/. Конфликт на Украине не перерастет в глобальный благодаря принимаемым другими странами усилиям, а также из-за позиции Китая по этому вопросу. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в опубликованном в субботу интервью японской газете Nikkei.

"Разные страны изо всех сил пытаются ограничить последствия войны и в основном преуспели в этом. Нет нужды говорить, что для украинского народа это сложная ситуация, но мы надеемся, что конфликт останется ограниченным", - сказал он.

По мнению Блэра, разрастание конфликта на Украине до масштабов третьей мировой войны маловероятно. "Если это произойдет, последствия, конечно, будут катастрофическими. Поэтому я не думаю, что это произойдет. Даже Китай обратился к России с призывом не применять ядерное оружие. Я думаю, Китай также считает, что перерастание конфликта в глобальную войну совсем не в его интересах", - пояснил бывший британский премьер.