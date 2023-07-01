1 июля, 11:34

Премьер Ирака обсудил с послом РФ дату своего предстоящего визита в Москву

Мухаммед ас-Судани подтвердил поддержку Багдадом "всех мирных путей урегулирования кризиса между Украиной и Россией и ликвидации его последствий"

КАИР, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани провел в субботу встречу с послом России в Багдаде Эльбрусом Кутрашевым, на которой стороны обсудили дату предстоящего визита главы правительства в Москву. Об этом говорится в специальном сообщении пресс-службы ас-Судани.

"В ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения, а также дата принятия официального приглашения [иракскому] премьер-министру посетить Российскую Федерацию", - отмечается в тексте. Российский посол, как уточнили в пресс-службе, указал на "ключевую роль Ирака и усилия Багдада по сближению точек зрения [стран Ближнего Востока] для повышения уровня безопасности и стабильности в регионе".

В свою очередь иракский премьер подтвердил поддержку Багдадом "всех мирных путей урегулирования кризиса между Украиной и Россией и ликвидации его последствий". 

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