Зеленский пожаловался, что на Западе тянут с обучением украинских пилотов управлению F-16

По словам президента Украины, график тренировочных миссий все еще отсутствует

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул западных партнеров в затягивании с обучением украинских военных пилотированию истребителей F-16, отметив, что график тренировочных миссий все еще отсутствует.

"У меня такие же вопросы <...> к нашим уважаемым партнерам, есть ли у них понимание, когда Украина может получить F-16. Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, которые готовы начать тренировки для украинских пилотов. Графика тренировочных миссий нет. Я думаю, что некоторые партнеры с этим затягивают. Зачем они это делают, мне неизвестно", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с главой правительства Испании Педро Санчесом в Киеве.

Ранее Зеленский заявлял, что украинские пилоты могут начать обучение на истребителях F-16 в августе, а после этого, через шесть-семь месяцев, в страну могут поступить первые самолеты.

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских летчиков навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут Киеву самолеты F-16.

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 16 июня президент РФ Владимир Путин заверил, что F-16 в случае их появления у украинских вооруженных сил "будут гореть" так же, как немецкие танки Leopard.