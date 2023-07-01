1 июля, 15:38

Минобороны Украины отстранило чиновника от должности через три дня после назначения

В отношении Руслана Рыгованова идет проверка из-за появления информации, что он якобы участвовал в российских телепередачах

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Украины отстранило врио директора департамента ресурсного обеспечения Руслана Рыгованова всего через три дня после назначения на должность. В отношении чиновника идет проверка из-за появления информации, что он якобы участвовал в российских телепередачах.

"В среду, 28 июня, Руслан Рыгованов был назначен временно исполняющим обязанности директора департамента ресурсного обеспечения, а уже сегодня, 1 июля, он был отстранен от временного исполнения обязанностей. Отстранение произошло сразу после появления противоречивого рода информации об указанном лице. В настоящее время проводится внутренняя проверка отдельных фактов", - говорится в сообщении на странице Минобороны в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее в украинских СМИ появились сообщения, что Рыгованов принимал участие в телепередачах на российском телевидении. 

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