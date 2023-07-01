Зеленский провел выездную ставку на Ровенской АЭС из-за якобы существующей угрозы

По словам президента Украины, киевские власти "держат ситуацию под контролем"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел выездное заседание ставки верховного главнокомандующего на Ровенской АЭС на западе страны недалеко от границы с Белоруссией в связи с тем, что ей, по его словам, якобы угрожает опасность.

"Сегодня ставка выездная. Собрались на Ровенской АЭС, чтобы на месте оценить любые возможные угрозы станции", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. Он добавил, что украинские власти "держат ситуацию под контролем".

Зеленский сообщил, что на заседании ставки были заслушаны доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова об оперативной обстановке на белорусской границе и возможных действиях России. С докладами об усилении северного направления украинской обороны и охране АЭС также выступили министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, командующий оперативным командованием "Север" Сергей Наев, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, командующий Национальной гвардией Юрий Лебедь. На ставке обсуждались вопросы оборонных рубежей и защиты Ровенской АЭС от киберугроз. В заседании также участвовали президент украинской корпорации "Энергоатом" Петр Котин и директор Ровенской АЭС Павел Ковтонюк, сообщил глава украинского государства.

Ранее Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал заявление президента Украины очередной ложью.

Зеленский 30 июня провел совещание с представителями военного командования и руководства силовых ведомств страны, на котором дал поручение провести усиление на белорусском направлении. В то же время 28 июня президент Украины в Киеве на пресс-конференции с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой заявлял, что обстановка на севере Украины остается неизменной на фоне перемещения сил ЧВК "Вагнер" в Белоруссию.