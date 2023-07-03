По словам Сергея Марченко, "самым важным полем битвы" для него стала конкуренция с многосторонними банками развития за ресурсы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Министр финансов Украины Сергей Марченко выразил недовольство тем, что Киеву приходится конкурировать с многосторонними банками развития в получении денежных средств от западных стран.

В интервью газете Financial Times Марченко, как и другие украинские официальные лица, выразил разочарование в связи с тем, что многосторонние банки развития не предпринимают больше шагов для помощи Киеву и даже конкурируют с ним в получении денежных средств от правительств стран-доноров. Марченко заявил, что "самым важным полем битвы" для него стала конкуренция с многосторонними банками развития за ресурсы. "Вы используете наши проблемы, чтобы привлечь внимание к увеличению вашего основного капитала", - сказал он.

По его словам, большая часть из $23 млрд, выделенных Всемирным банком с февраля прошлого года, являлась грантовым финансированием от США. Марченко хотел бы, чтобы Киев получал деньги напрямую из Вашингтона.

Как отмечал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, Украина "кормится с руки стран НАТО" и перестанет существовать как государство без западного кредитования.