Армия Израиля сообщила о нескольких авиаударах по объектам террористов в Дженине

В ходе операции в Дженине израильские силовики обнаружили и изъяли самодельную установку для запуска ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июля. /ТАСС/. Израиль в понедельник несколько раз наносил удары с воздуха по объектам террористов и вооруженным боевикам в лагере беженцев Дженин в рамках противодействия существующим угрозам. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Во время совместной операции Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности летательные аппараты Армии обороны Израиля несколько раз наносили удары по объектам террористов и вооруженным боевикам в лагере Дженин, чтобы противостоять этим угрозам", - говорится в заявлении.

"Кроме того, силовики нанесли удар по объекту по производству оружия и складу взрывных устройств", - добавили в пресс-службе.

Там также сообщили, что израильские силовики обнаружили изъяли самодельную установку для запуска ракет в ходе операции в Дженине. "Силовики обнаружили и конфисковали самодельную ракетную установку вместе с дополнительным вооружением", - говорится в заявлении.

"На месте продолжаются перестрелки с вооруженными подозреваемыми", - добавили в пресс-службе.