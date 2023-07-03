3 июля, 07:28
Палестино-израильский конфликт

МИД Палестины возложил на Израиль ответственность за последствия операции в Дженине

В ведомстве подчеркнули, что агрессия в Дженине проходит "в рамках официальной политики Израиля"

КАИР, 3 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Палестины в понедельник возложило на израильские власти ответственность за последствия военной операции, которую армия Израиля проводит в городе Дженин, расположенном на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в специальном заявлении палестинского МИД.

"МИД осуждает агрессию против палестинцев в Дженине и его окрестностях и возлагает полную и прямую ответственность на правительство Израиля за совершаемые против палестинского народа преступления и их последствия", - отмечается в документе. Министерство подчеркнуло, что агрессия в Дженине проходит "в рамках официальной политики Израиля, применяющего силу против беззащитного народа вместо политического решения [палестино-израильского] конфликта".

Палестинский МИД призвал мировое сообщество принять меры для немедленного прекращения эскалации напряженности в Дженине, а Международный уголовный суд "прекратить молчание и начать привлекать к ответственности израильских военных преступников".

© ТАСС/ Reuters

Как передавало ранее агентство WAFA, в ночь с воскресенья на понедельник ВС Израиля нанесли ракетные удары по расположенному в Дженине лагерю палестинских беженцев и его окрестностям. Вскоре после этого израильские военные вошли в Дженин и окружили лагерь, обесточив его и перекрыв ведущие к нему дороги. В лагерь не пропускают машины скорой помощи для пострадавших. По последним данным, в результате начавшейся спецоперации израильских сил погибли пять палестинцев, не менее 30 арабов получили ранения. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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