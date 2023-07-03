МИД КНР заявил об использовании США мифа о китайской угрозе для сохранения гегемонии

Официальный представитель дипведомства Ван Вэньбинь подчеркнул, что "Китай всегда придерживался военной стратегии оборонного характера и неуклонно следовал пути мирного развития"

ПЕКИН, 3 июля. /ТАСС/. Вашингтон использует миф о китайской угрозе в качестве предлога для расширения вооружений и сохранения военной гегемонии. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя высказывание главы ЦРУ Уильяма Бернса о планах Пекина "провести операцию по установлению контроля над Тайванем к 2027 году".

"Некоторые силы в США, ведомые скрытыми мотивами, подменяя истинное и ложное, продолжают раздувать теорию о "китайской военной угрозе", ища предлоги для расширения вооружений, сохранения военной гегемонии и подрыва региональных мира и стабильности", - сказал представитель МИД.

Ван Вэньбинь также подчеркнул, что "Китай всегда придерживался военной стратегии оборонного характера и неуклонно следовал пути мирного развития".

Как заявил в начале февраля Бернс, по информации американской разведки, председатель КНР Си Цзиньпин отдал приказ вооруженным силам быть готовыми к проведению операции по установлению контроля над Тайванем к 2027 году. Как уточнил глава ЦРУ, это "напоминание о серьезности ориентиров и амбиций" китайской стороны.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.