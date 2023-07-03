Депутаты парламента Греции принесли присягу на первом заседании

В числе принесших присягу премьер-министр страны Кириакос Мицотакис и члены правительства

АФИНЫ, 3 июля. /ТАСС/. Депутаты парламента Греции нового состава, избранного 25 июня, принесли в понедельник на первом заседании присягу. Трансляцию заседания ведет греческий парламентский телеканал Vouli.

В числе депутатов, принесших присягу, - премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и члены правительства, которые также являются парламентариями.

Дебаты в главном законодательном органе по традиции в первый день работы не проводятся. Во вторник будет избран председатель парламента и его заместители, а также члены секретариата. Мицотакис как лидер правоцентристской партии "Новая демократия" (НД), обладающей абсолютным большинством мест в парламенте, уже сообщил, что выдвигает на должность спикера действующего председателя Костаса Тасуласа.

НД во главе с Мицотакисом победила на состоявшихся 25 июня повторных парламентских выборах, набрала 40,56% голосов, получила 158 мест в 300-местном однопалатном парламенте и сформировала собственное правительство, не прибегая к образованию коалиций.

6 июля на пленарном заседании парламента начнутся трехдневные дебаты по программным заявлениям нового правительства, с которыми выступит премьер. В дебатах примут участие министры, председатели парламентских групп и депутаты от всех партий высшего законодательного органа. После обсуждения программных заявлений 8 июля состоится голосование по вопросу о вотуме доверия новому кабинету.