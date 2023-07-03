СМИ: Германия вряд ли в ближайшие годы сможет тратить 2% от ВВП на оборону

По данным газеты Handelsblatt, Берлин пока потратил лишь €1,09 млрд из фонда объемом в €100 млрд, который призван повысить обороноспособность армии

БЕРЛИН, 3 июля. /ТАСС/. Германия пока потратила лишь €1,09 млрд из фонда объемом в €100 млрд, который призван повысить обороноспособность армии. Об этом сообщила в понедельник газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

По информации издания, таким образом ФРГ в текущий легислатурный период (до 2025 года), "вероятно, не достигнет цели по трате 2% от ВВП на оборону".

При этом, как отмечает газета, около €30 млрд уже зарезервированы на те или иные долгосрочные проекты. Аналогичные данные приводил 22 февраля представитель министерства обороны Арне Коллац. По его словам, в числе прочего на €30 млрд утверждены закупки обмундирования, оружия, беспилотников и военно-транспортных вертолетов. Формально же эти средства еще не переведены на счета поставщиков и производителей.

Ряд оппозиционных политиков уже на протяжении месяцев критикуют власти ФРГ за медленное освоение средств из фонда. Министр обороны Борис Писториус, утверждал, что выделенных ассигнований не хватит на реализацию всех задуманных проектов. Уполномоченная Бундестага по вопросам военнослужащих Ева Хёгль считает необходимым увеличить фонд втрое.

В конце февраля 2022 года германский парламент проголосовал за выделение €100 млрд на нужды обороны: закупку нового снаряжения, боеприпасов и техники, разработку новых систем. В ФРГ рассматривают это как необходимость на фоне украинского кризиса.