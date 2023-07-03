Нетаньяху провел оперативное совещание с силовиками о ходе операции Израиля в Дженине

Среди его участников были министр обороны Израиля Йоав Галант, руководители Службы общей безопасности, Совета национальной безопасности, советники Нетаньяху по военным вопросам и другие представители руководства армии и спецслужб

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел в понедельник оперативное совещание с руководством армии и силовых структур по вопросам, связанным с начавшейся ночью масштабной спецоперацией израильских сил в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

По ее информации, совещание проходило в режиме видеоконференции, среди его участников были министр обороны Израиля Йоав Галант, руководители Службы общей безопасности, Совета национальной безопасности, советники Нетаньяху по военным вопросам и другие представители руководства армии и спецслужб. "Премьер-министр был проинформирован о ходе операции [в Дженине] и о действиях [израильских] сил на местности. Он также получил доклад от разведки и обсудил [с участниками совещания] дальнейшие оперативные планы", - говорится в сообщении.

Израильские силовики начали ночью в понедельник масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. В ходе рейда они обнаружили и изъяли самодельную установку для запуска ракет, Израиль несколько раз наносил удары с воздуха по объектам террористов и вооруженным боевикам, сообщила ранее армейская пресс-служба. По данным израильской радиостанции Kan, целью операции является "восстановление израильского сдерживания" в отношении радикалов в северной части Западного берега.

В предыдущий раз подразделения Армии обороны Израиля проводили масштабную операцию в Дженине 19 июня. Тогда целью рейда в городе было задержание находящихся в розыске лиц. Израильские силовики с 10 апреля 2022 года проводят операции и рейды по противодействию терроризму на Западном берегу реки Иордан после серии терактов в городах Израиля.