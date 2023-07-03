Зеленский заявил, что у Украины нет секретов от ЦРУ

Президент Украины добавил, что у него хорошие отношения с главой этого ведомства Уильямом Бернсом

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева нет секретов от Центрального разведывательного управления США и что у него хорошие отношения с главой этого ведомства Уильямом Бернсом.

"У нас нет никаких секретов от ЦРУ, потому что у нас хорошие отношения и наши спецслужбы разговаривают друг с другом", - сказал Зеленский в интервью CNN, отрывки из которого были опубликованы на сайте американского телеканала.

По словам Зеленского, "ситуация довольно проста". "У нас хорошие отношения с главой ЦРУ, и мы разговариваем. Я рассказал ему обо всех важных вещах, связанных с полем боя, которые нам нужны", - сказал президент Украины.

В то же время Зеленский отметил, что был удивлен, увидев публикации в СМИ о его встрече с Бернсом. "Мое общение с главой ЦРУ всегда должно оставаться за кадром, - заявил украинский президент. - Мы обсуждаем важные вещи: что нужно Украине и как Украина готова действовать".

Как сообщила 30 июня газета The Washington Post, в июне Бернс во время непубличной поездки на Украину обсуждал планы Киева по возвращению территорий и проведению до конца нынешнего года переговоров с Москвой. Он также встречался с Зеленским и руководством местного разведсообщества. Целью визита было подтверждение приверженности вашингтонской администрации обмену разведданными.