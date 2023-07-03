В Польше заявили, что системы Рatriot из ФРГ и США в стране охраняют поставки оружия Киеву

По словам польского министра обороны Мариуша Блащака, государство "выполняет важную роль, если говорить о поддержке Украины"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Предоставленные Германией Польше американские системы противоракетной обороны Patriot и развернутые в стране такие же системы из США обеспечивают безопасность поставок вооружений Киеву. Об этом заявил в понедельник журналистам польский министр обороны Мариуш Блащак по итогам встречи с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.

"Польша выполняет важную роль, если говорить о поддержке Украины. Через Польшу проходят все поставки техники для Украины", - напомнил министр. "У нас есть американские и немецкие Patriot - система, которая охраняет поставки на Украину", - отметил Блащак.

15 ноября в населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенном на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что, согласно оценке властей республики, боеприпас принадлежал украинским силам ПВО. В Варшаве случившееся считают несчастным случаем. В Госдепартаменте США заявили, что американская администрация полностью уверена в точности выводов польских властей. По информации Минобороны России, ракета была выпущена из системы С-300 ПВО Украины.

После этого инцидента Минобороны ФРГ предложило Польше поддержку в обеспечении безопасности, в том числе с помощью батарей Patriot, на что Варшава дала положительный ответ. В январе сообщалось о развертывании в Польше 12 пусковых установок и размещении нескольких сотен немецких военных для их обслуживания.