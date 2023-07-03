МО ФРГ: условия вхождения Украины в НАТО можно будет определить лишь после конфликта

Как заявил глава ведомства Борис Писториус, он и генсек НАТО Йенс Столтенберг сошлись во мнении, что альянс ни при каких обстоятельствах не должен стать стороной украинского конфликта

ТАСС, 3 июля. Условия вступления Украины в состав Североатлантического альянса можно будет определить лишь после окончания вооруженного конфликта на территории страны. Об этом в понедельник заявил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"В ходе моих недавних встреч с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом мы вновь сошлись во мнении, что альянс ни при каких обстоятельствах не должен стать стороной [украинского] конфликта. Поэтому мы не сможем ответить на вопрос о вступлении Украины в НАТО до тех пор, пока на Украине идет война. Только после этого мы все - а я думаю, что на тот момент [в блоке] будет 32 союзника вместе со Швецией, - примем решение с Украиной об условиях [ее] вступления в альянс", - подчеркнул Писториус.

Постоянный представитель Украины при блоке Наталья Галибаренко в свою очередь заявляла, что отсутствие приглашения вступить в НАТО по итогам саммита альянса в Вильнюсе 11-12 июля стало бы "плохим сигналом" для Киева, но не "концом света" для украинских властей.