3 июля, 14:43
Военная операция на Украине

МО ФРГ: условия вхождения Украины в НАТО можно будет определить лишь после конфликта

Как заявил глава ведомства Борис Писториус, он и генсек НАТО Йенс Столтенберг сошлись во мнении, что альянс ни при каких обстоятельствах не должен стать стороной украинского конфликта

ТАСС, 3 июля. Условия вступления Украины в состав Североатлантического альянса можно будет определить лишь после окончания вооруженного конфликта на территории страны. Об этом в понедельник заявил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"В ходе моих недавних встреч с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом мы вновь сошлись во мнении, что альянс ни при каких обстоятельствах не должен стать стороной [украинского] конфликта. Поэтому мы не сможем ответить на вопрос о вступлении Украины в НАТО до тех пор, пока на Украине идет война. Только после этого мы все - а я думаю, что на тот момент [в блоке] будет 32 союзника вместе со Швецией, - примем решение с Украиной об условиях [ее] вступления в альянс", - подчеркнул Писториус.

Постоянный представитель Украины при блоке Наталья Галибаренко в свою очередь заявляла, что отсутствие приглашения вступить в НАТО по итогам саммита альянса в Вильнюсе 11-12 июля стало бы "плохим сигналом" для Киева, но не "концом света" для украинских властей. 

Теги:
ШвецияУкраинаГерманияСтолтенберг, ЙенсВоенная операция на УкраинеПисториус, Борис
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